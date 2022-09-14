Руководителя Ассоциации ветеранского футбола Украины и президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого неправомерно пожизненно отстранили от занятия футбольной деятельностью вопреки решению Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) и нормам дисциплинарных санкций, которыми могла руководствоваться Украинская ассоциация футбола.

15-го июля 2020-го Собуцкого обвиняли в том, что после матча Первой лиги "Агробизнес" – "Минай" он якобы ударил главного арбитра Юрия Иванова. Через два дня после инцидента глава УАФ Андрей Павелко выступил с заявлением, что будет рассмотрено решение о пожизненном запрете Собуцкому заниматься футбольной деятельностью президента, и уже 23-го июля по результату рассмотрения дела КДК УАФ постановил: запретить Собуцкому А. Н. любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно.

Сам Собуцкий отрицал любые обвинения в свой адрес и обратился с апелляцией в Спортивный арбитражный суд Лозанны, который 25-го августа вынес вердикт, сократив срок дисквалификации с пожизненного отстранения до пяти лет.

Видео дня

В свежем решении Исполкома говорится следующее:

поручить администрации Ассоциации обратиться в Ассоциацию ветеранов футбола Украины относительно выполнения решения CAS по делу Олега Собуцкого;

от АВФУ нужно безотлагательно принять меры по запрету Собуцкому осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на пять лет.

Нюанс в том, что один из вице-президентов Ассоциации ветеранского футбола Украины, который также является первым вице-президентом УАФ, Анатолий Демьяненко решил взять на себя полномочия созвать исполнительный комитет АВФУ и сформировать его повестку дня, что противоречит Уставу АВФУ, в котором после прекращения деятельности Президента АВФУ полномочия автоматически переходят первому вице-президенту организации, которым Демьяненко не является.

Сам Собуцкий считает сложившуюся ситуацию рейдерским захватом со стороны УАФ Ассоциации ветеранского футбола Украины.

"Господин Павелко мне просто мстит. Когда я говорю "Павелко", я имею в виду целую структуру под названием УАФ, ведь её глава сейчас полностью узурпировал власть в своих руках. Это преследование меня лично и рейдерский захват Ассоциации ветеранского футбола Украины, которую я имею за честь представлять. Если коротко, почему это происходит - им точно не понравилось, что Спортивный арбитражный суд Лозанны публично унизил их в юридической плоскости. Я думаю все понимают разницу между пожизненным запретом заниматься футболом и сроком в 5 лет. Это было сфабрикованное дело против меня. И на это есть причины. УАФ уже очень давно стремилось вместо меня поставить председателем Ассоциации ветеранского футбола Украины Анатолия Демьяненко. Он в свою очередь сначала рассказывал, что не хочет занимать эту должность, но впоследствии все стало на свои места.

Возможно, в глубине души господин Демьяненко и не хотел, но ведь есть Андрей Павелко, который хочет все и вся. Следовательно, против меня была организована целая кампания. Они воспользовались моментом и сделали мне подставу. Сфабриковали против меня дело на матче "Агробизнес" – "Минай" и, как следствие, решили меня пожизненно лишить возможности заниматься футболом. После получения документов из CAS, где мне сократили срок до пяти лет, в УАФ не могут успокоиться. Сейчас они делают все возможное и невозможное, чтобы вместо меня поставить другого человека руководить АВФУ. Я понимаю, почему против меня началось преследование. Это дело не одного дня. Я не согласился подписывать документы о переезде завода по изготовлению искусственных полей в Краматорск. И с этого времени началась кампания по отстранению меня от футбола. А игра с "Минаем" была лишь поводом для УАФ, чтобы меня отстранить от всех процессов", - сказал Собуцкий.