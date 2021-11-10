УАФ просит УЕФА разобраться с ситуацией с недопуском украинских фанатов на решающий матч отбора ЧМ-2022.

Во вторник, 16 ноября национальной сборной Украины предстоит сыграть важнейший поединок в рамках отбора ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины на выезде.

Накануне стало известно, что Футбольный союз Боснии и Герцеговины отказался предоставить 5-процентную квоту билетов для украинских болельщиков.

Официальная причина такого решения местных властей - сложная эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19.

Читайте также"Рад снова видеть в сборной": Ярмоленко поиздевался над игроком Динамо (видео)В связи с происходящим УАФ обратилась в УЕФА. Украинская сторона отправила в футбольный союз официальное письмо с просьбой разобраться в этой ситуации, сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что решающий матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины, который должен пройти в Зенице, находится под угрозой переноса в связи с обострившейся политической ситуацией в стране.

Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем

Игра начнется 16-го ноября в 21:45 в боснийском городе Зеница.

Во Львове команды в октябре расписали ничью.

После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 9 очков. Однако у главных конкурентов есть матч в запасе.

11 ноября Украина дома проведет спарринг против Болгарии, а 13 ноября Босния и Герцеговина сыграет в отборе ЧМ-2022 против Финляндии.

У боснийцев травмировался лучший бомбардир перед игрой с Украиной.

Автор: Владимир Медяник