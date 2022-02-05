Украинского форварда обвинили в рекламировании букмекеров.

Футбольная ассоциация Англии обвинила нападающего национальной сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко в незаконной рекламе букмекера.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что украинский футболист нарушил пункт 8.5 правил ассоциации и как представитель английского футбола не мог сотрудничать с букмекерами.

В FA также указали, что Ярмоленко стал лицом одной из украинских букмекерских компаний. Ярмоленко подписал амбассадорский договор с одним из букмекеров еще во время игр за дортмундскую "Боруссию".

До пятницы, 18 февраля, Андрей Ярмоленко должен отреагировать на обвинение в рекламе ставок на спорт.

Если обвинения будут доказаны, то украинскому форварду "Вест Хэма" грозит дисквалификация или денежный штраф.

Читайте такжеАПЛ: Ливерпуль добыл разгромную победу, Вест Хэм Ярмоленко досадно проиграл (видео)Добавим, что 32-летний украинец в текущем сезоне провел 21 матч за "Вест Хэм" во всех турнирах и забил один мяч при трех голевых передачах.

Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"