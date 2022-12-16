Синиша Михайлович не смог побороть лейкемию.

В возрасте 53 лет от онкозаболевания умер сербский тренер Синиша Михайлович.

Он с 2019 года боролся с лейкемией. В марте 2021-го Синиша сообщил, что должен пройти новый курс химиотерапии.

Этот сезон Синиша начал тренером "Болоньи", которую возглавлял с 2019 года. В сентябре 2022 года он покинул пост по состоянию здоровья.

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Михайлович начинал карьеру футболиста в Сербии, а затем перебрался в Италию, где сделал себе имя. Он защищал цвета "Ромы", "Лацио", "Интера" и "Сампдории". Михайловичу принадлежит уникальный рекорд: серб так прекрасно исполнял штрафные удары, что до сих пор занимает первое место в истории Серии А по числу голов, забитых со штрафных ударов - 28. Его позиция на поле была защитник.

После завершения карьеры футболиста Синиша начал деятельность тренера. Он возглавлял "Милан", "Фиорентину", "Торино", "Сампдорию", сборную Сербии, а также дважды "Болонью".

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