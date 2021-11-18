"Дженоа" имеет серьезные кадровые потери перед игрой 13-го тура чемпионата Италии.

В рамках 13-го тура чемпионата Италии по футболу "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко сыграет против римской "Ромы". Игра пройдет на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе.

Этот матч станет дебютным для украинского специалиста во главе итальянского клуба.

Дебют у Шевченко будет крайне непростым. Мало того, что противостоять "Дженоа" будет очень непростая команда опытнейшего Жозе Моуринью, так еще и потеряли своих лидеров "грифоны" накануне этой игры.

Как сообщает официальный сайт "Дженоа", проведенный медосмотр выявил повреждение правой приводящей мышцы первой / второй степени у футболиста Доменико Кришито.

Читайте также"Хотел поймать мяч": экс-голкипер сборной России вспомнил легендарный гол Шевченко в свои ворота (видео)У другого травмированного игрока - Фелипе Кайседо обнаружили дистракционную травму низкой степени правой полусухожильной мышцы. Время восстановления будет оценено после дальнейших проверок и анализов.

Кришито и Кайседо получили травмы на тренировке "Дженоа". Таким образом, главный тренер команды Андрей Шевченко лишился капитана и одного из лучших нападающих итальянского клуба.

Матч "Дженоа" – "Рома" пройдет 21 ноября. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно

Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини.

Шевченко подписал контракт до лета 2024 года.

После матча с "Ромой" генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.

9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.

Уже известно, кто вошел в его тренерский штаб.

Автор: Владимир Медяник