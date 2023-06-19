Месси отказался от более выгодного предложение ради перехода в "Интер Майами".

Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал свой переход в американский клуб "Интер Майами".

Легендарный форвард признался, что у него изначально были другие планы, однако он доволен своим итоговым выбором.

"Все хорошо. Изначально у меня были другие планы. Но я доволен конечным решением. И я рад предстоящему вызову. Это был важный шаг, я понимал это", - приводит слова Месси издание 90min.

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Напомним, Лионель Месси с 2021 года защищал цвета ПСЖ. В начале июня этого года аргентинец объявил, что покидает французский клуб на правах свободного агента.

Позже Месси сообщил, что продолжит карьеру в "Интер Майами". 35-летний нападающий подписал трехлетний контракт с американским клубом.

Добавим, что у Месси было более выгодное предложение из Саудовской Аравии. Местный клуб предлагал Лионелю контракт на два года с зарплатой 600 миллионов евро за сезон. Также вернуть аргентинского нападающего хотела "Барселона", но Месси сделал выбор в пользу клуба из США, которым владеет легендарный Дэвид Бекхэм.

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