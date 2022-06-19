Николай Павлов не убегал из Киева, потому что был уверенным, что столицу враг не захватит.

Бывший тренер полтавской "Ворсклы" и "Ильичевца" (Мариуполь) Николай Павлов высказался о войне в Украине, которую развязала рф.

Цитируют 67-летнего специалиста телеканалы "Футбол 1/2/3".

"Рашисты пришли сюда. Кто их звал? Что они принесли? Порядок какой? Они разрушили все, что мы строили. Эти буряты... Кто они вообще такие? С них все началось. Мозгов нет. Туалетов у них нет. Их отправили сюда", - сказал Павлов.

"Мне уже за 60, и я мог спокойно поехать. Тем более было куда. Через два-три дня было много звонков от бывших футболистов. Они говорили: "Мы с удовольствием вас примем". Но я решил остаться. У меня была уверенность, что враг не сможет взять Киев", – добавил Павлов.

Заметим, что Павлов с 2016 года возглавляет Всеукраинскую ассоциацию тренеров по футболу. В сезоне 1994/95 он был исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" (Киев).

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