Семейство Роналду пополнится двойней.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес в октябре сообщили, что ожидают пополнение семейства. Пара ждет двойню.

Теперь же молодые люди объявили и пол детишек.

Звездный португальский форвард поделился трогательным видео в своем Инстаграме, на котором Криштиану-младший вместе с братом и сестрой лопнули шарики, в которых были конфетти, символизирующие пол детей.

Как оказалось, Джорджина ждет мальчика и девочку, о чем свидетельствуют голубые и розовые конфетти.

Криштиану Роналду: дети

У Роналду уже есть четверо детей: Криштиану-младший, который родился в 2010 году, близнецы Ева и Матео (летом 2017-го) и дочь Алана Мартина (осенью 2017-го).

Первые три ребенка Роналду - от суррогатных матерей, тогда как матерью Аланы Мартины является Родригес.

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Автор: Владимир Медяник