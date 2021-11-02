Юноши "Динамо" уже гарантировали себе выход в плей-офф.

"Динамо" U-19 в четвертом туре Юношеской лиги УЕФА дома играло против сверстников из "Барселоны".

Киевляне одержали разгромную победу. С 40-й минуты "Динамо" играло в большинстве, и забило три победных мяча, имея численное преимущество.

Сенегальский форвард "Динамо" Самба Диалло в этом матче оформил дубль. На его счету уже пять голов в турнире.

"Динамо" одержало уже третью разгромную победу в турнире (ранее киевляне разбили "Бенфику" и "Баварию) при одной ничьей и с 10 очками уверенно лидирует в своей группе. Киевляне уже гарантировали себе выход в плей-офф.

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У "Барселоны" - 4 очка и третья позиция.

"Динамо" U-19 - "Барселона" U-19 - 4:1

Голы: Диалло, 2, 83, Попов, 45, Дячук, 66 - Фуэнтес, 37

"Динамо" U-19: Нещерет, Боль, Дячук, Бенедюк, Вивчаренко, Яцык, Царенко (Скрипник, 90), Бражко, Попов (Горбач, 90), Волошин (Малыш, 89), Диалло (Эль-Хамишли, 86)

Видеообзор матча

"Динамо" в Юношеской лиге УЕФА: что нужно знать

"Динамо" U-19, как и первая команда киевлян, выступает в группе с "Бенфикой", "Барселоной" и "Баварией".

Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, а команда, которая займет второе место - в 1/16 финала.

Свой следующий матч "Динамо" проведет 23 ноября - дома с "Баварией".

Автор: Антон Дударь