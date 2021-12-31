Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью не сможет с нового года руководить матчами команды у лицевой линии поля.
Как сообщает Sportmediaset, итальянское правительство в январе 2022 года вводит в действие постановление, согласно которому на спортивные и прочие культурно-массовые мероприятия будут допускаться только люди с "зеленым" анти-ковидным сертификатом.
Чтобы получить его, надо либо пройти полную вакцинацию, либо переболеть коронавирусом (освобождает от вакцинации на 105 дней).
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Юридическая служба "Ромы" уже работает над решением этого вопроса.
Свой следующий матч римские "волки" сыграют 6 января на выезде против "Милана" в рамках 20-го тура Серии А.
"Рома": результаты в сезоне
- После 19-ти туров "Рома" идет на 6-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии с 32 набранными очками в активе.
- В Лиге конференций "Рома" играла в одной группе с "Зарей" и заняла первое место. Римляне набрали 13 очков. "Буде-Глимт" с 12 баллами занял второе место, "Заря" с 7 очками стала третьей, а на последней строчке в квартете с одним очком расположился болгарский ЦСКА София.
- В Кубке Италии "Рома" в 1/8 финала сыграет против "Лечче".