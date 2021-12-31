С 1 января вступает в действие новое постановление правительства Италии.

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью не сможет с нового года руководить матчами команды у лицевой линии поля.

Как сообщает Sportmediaset, итальянское правительство в январе 2022 года вводит в действие постановление, согласно которому на спортивные и прочие культурно-массовые мероприятия будут допускаться только люди с "зеленым" анти-ковидным сертификатом.

Чтобы получить его, надо либо пройти полную вакцинацию, либо переболеть коронавирусом (освобождает от вакцинации на 105 дней).

Читайте такжеПрезидент Дженоа рассыпался в комплиментах и признался в любви к ШевченкоПортугальский специалист отказывается вакцинироваться, и, как известно, ранее он не болел, поэтому его просто не пустят на стадион.

Юридическая служба "Ромы" уже работает над решением этого вопроса.

Свой следующий матч римские "волки" сыграют 6 января на выезде против "Милана" в рамках 20-го тура Серии А.

"Рома": результаты в сезоне