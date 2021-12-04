Виктор Скрипник рассказал о возможном назначении в сборной Украины.

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник рассказал, почему он отказался принять сборную Украины, когда эта должность была вакантной после ухода Андрея Шевченко.

Скрипник заявил, что главной причиной его отказа возглавить национальную команду страны стала работа в луганской "Заре". Совмещать две должности украинский специалист посчитал неправильным.

"Если я буду сейчас говорить, что я отказался, то это будет некорректно по отношению к этому делу. Во-первых, я на контракте в "Заре". Я не думаю, что правильно совмещать работу в клубе и сборной. Или ты делаешь что-то одно хорошо, или уже нет. Это неправильно. На этом все дискуссии и закончились.

Я стараюсь профессионально отрабатывать свой контракт. "Заря" - это то место, где я чувствую себя уверенно и хорошо. Горд, что тренирую сейчас эту команду. То место, которое мы сейчас занимаем, очень трудно защищать из года в год. Мы все равно стараемся", - сказал Скрипник в эфире программы BurBuzz.

Читайте такжеСоперник Зари и чемпион Португалии: ряд европейских клубов попали под санкции УЕФАТакже Виктор Скрипник отметил, что нынешний состав "Зари" является самым сильным в его тренерской карьере и он доволен игрой своих футболистов.

"Я могу с уверенностью сказать, что та команда, которая у меня есть сейчас в "Заре" - лучшая за мои годы в моей тренерской карьере. Не зря их называют мужиками. Меня это только подстегивает и заставляет работать более усердно. Я хочу каждый день приходить на тренировку, чтобы увидеть игроков и снова с ними работать.

Будет ли возможность поработать со сборной в будущем? Все может быть - это футбол, и загадывать тут наперед невозможно", - добавил Скрипник.

"Заря": результаты в сезоне

После 16 туров "Заря" набрала 32 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, отставая от впереди идущего "Днепра-1" на два балла.

В Лиге конференций "Заря" после пяти туров занимает третье место в своей группе, имея в активе 6 баллов. Лидеры квартета - "Буде-Глимт" (11 очков) и "Рома" (10 очков). Луганский клуб потерял все шансы выйти в плей-офф турнира.

Свой следующий матч "Заря" сыграет 5 декабря в рамках 17-го тура УПЛ против "Ингульца".

Автор: Владимир Медяник