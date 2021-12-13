Итальянский специалист не скрывает своего желания работать на родине.

Итальянский главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о возможности возвращения домой.

Наставник "горняков" признался, что он хочет вернуться к работе в чемпионате Италии, но при условии, что в клубе, который его пригласит будут созданы подходящие для него условия.

"Нет, я не хочу говорить о других командах. Когда я покинул свой пост в "Сассуоло", я не думал о других командах. Я думал о том, сделал ли правильный выбор, что оставил команду, где чувствовал себя как дома. Я принял решение и не рассматривал предложения от других клубов.

Конечно, когда-нибудь мне хотелось бы вернуться в Италию, но при условии, что найду команду, в которой смогу тренировать так, как тренировал "Сассуоло". То есть команду, в которой мне будут созданы такие же условия, чтобы работать", - заявил Де Дзерби в интервью BurBuzz.

25 мая 2021 года был официально объявлен новым главным тренером донецкого "Шахтера". Контракт подписан на 2 года.

22 сентября 2021 года "Шахтер" под руководством Де Дзерби стал обладателем Суперкубка Украины 2021, который стал первым трофеем в его тренерской карьере.

Под руководством Де Дзерби "Шахтер" показал свой худший результат в Лиге чемпионов за всю историю клуба.

В текущем сезоне УПЛ "Шахтер" идет на первом месте в турнирной таблице, имея отрыв от "Динамо" в два очка.

Предыдущим местом работы итальянского специалиста был "Сассуоло" из Серии А.

Автор: Владимир Медяник