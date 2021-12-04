"Барселона" под руководством Кортеса оформила "требл" в прошлом сезоне.

Луис Кортес, недавно назначенный наставником женской сборной Украины по футболу, признан лучшим тренером мира в 2021 году.

Данную награду ему вручила Международная организация футбольной истории и статистики (IFFHS), тем самым отметив работу Луиса Кортеса в 2021 году на клубном уровне. Испанский наставник пришел к рулю женской сборной Украины после победы с "Барселоной" в Лиге чемпионов.

35-летний специалист получил 175 баллов, опередив в голосовании Соню Бомпастор из "Лиона". Наставник на своей странице в твиттере написал пост благодарности.

"Спасибо IFFHS за эту награду как лучшему тренеру женского клуба мира в 2021 году. Спасибо персоналу и игрокам "Барселоны" за невероятный сезон", - написал Луис Кортес в Twitter.

Заметим, что Кортес - лучший тренер женских команд по версии УЕФА и лучший тренер Испании.

Тренер имеет возможность получить еще одно отличие от ФИФА.

Читайте такжеТренер Зари Скрипник признался, почему отказался возглавить сборную УкраиныНапомним, Луис Кортес привел "Барселону" к победе в Лиге чемпионов. В финале каталонский клуб переиграл "Челси" со счетом 4:0. Интересно, что именно тренер лондонской команды Эмма Хейз замкнула тройку голосования за лучшего наставника. Также испанский специалист с "Барселоной" стал чемпионом Испании и выиграл кубок страны.

Женская сборная Украины в отборе к ЧМ-2023

Украинские футболистки попали в группу В, где их соперницами являются команды Испании, Шотландии, Фарерских островов и Венгрии.

В первом туре сборная Украины разгромила сборную Фарерских островов (4:0), а затем проиграла Испании (0:6).

Положение в группе следующее: сборная Испании (15 очков после 5 матчей) - первая, Шотландия (10 очков, 5 игры) - вторая, Венгрия (6 очков, 5 матчей) - третья, Украина (4 очка, 4 матча) - четвертая, Фареры (0 очков, 5 матчей) на последнем месте.

На ЧМ выйдет победитель группы. Команда, которая займет второе место, попадет в плей-офф за право участвовать на ЧМ.

Автор: Владимир Медяник