Впереди "желто-синюю" сборную ждет схватка за бронзовые медали.

Наставник сборной Украины по футзалу Александр Косенко высказался после поражения в полуфинале Евро-2022. Там "желто-синие" уступили в достойной борьбе российской команде (2:3).

- Хотели сначала 4 на 4, но что-то не получалось. Не получался выход из-под прессинга. Когда пошли 5 на 4, то и 2 гола забили, и еще были моменты. Сейчас посмотрим игру, проанализируем. Видно, что уже не такие свежие мы были, все-таки усеченный состав.

Мало ротации у нас было, практически одним и тем же составом. Было видно, что ребята уже где-то через "не могу" играли. Спасибо ребятам большое за эту игру - перетерпели, выдержали и при удачном стечении могли сравнять счет.

- Вы перешли на игру впятером рано в первом тайме.

- Во-первых, было 5 фолов, а во вторых, так мы планировали передергивать, если у нас что-то не будет получаться. Хотели сбить Россию с ритма игрового, где-то у нас получилось.

- Насколько важно выиграть матч за бронзу?

- Любые медали чемпионата Европы - это память на всю жизнь. Обидно будет - выйти в полуфинал и уехать без медалей. Будем восстанавливаться. Насколько нас хватит, насколько сумеем восстановиться - постараемся сыграть и добиться положительного результата, - сказал Косенко в эфире "Суспільного".

В матче за третье место Украина сыграет против того, кто проиграет в другом полуфинале. Испания и Португалия между собой решат, кто будет бороться за бронзовые медали, а кто за золотые.

Украина - Россия: как играли на этом турнире

Сборная Украины на групповом этапе заняла второе место в квартете А, одержав одну победу при двух поражениях. "Желто-синие" чудом пробились в плей-офф турнира, имея лучшую разницу забитых/пропущенных, чем у соперников. Положение команд: Португалия (9 очков), Украина (3 очка), Нидерланды (3 очка), Сербия (3 очка). Украина в 1/4 финала обыграла Казахстан со счетом 5:3.

Россия выиграла свой квартет С, разгромив Словакию, Польшу и Хорватию. Разница забитых/пропущенных на групповом этапе у россиян очень солидная - 16:2. В 1/4 финала Россия победила Грузию со счетом 3:1.

Евро-2022 по футзалу: главное