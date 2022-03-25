Александр Петраков до сих не может поверить в то, что сделала Россия.

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков высказался о продолжающихся военных действиях, которые начала РФ на украинской территории.

Наставник сборной признался, что сейчас находится в Киеве и не будет покидать свой дом, несмотря на войну. Петраков рассказал, что до сих пор не может поверить, что в Украине идет война.

"Нахожусь в Киеве, никуда не выезжал. Я коренной киевлянин, не хочу убегать из родного города. Честно говоря, до сих пор не могу поверить, что началась война. Когда я был в Турции перед этим, то мне говорили, что будет война. Я не поверил. Для меня больше нет России. Ни людей, ни друзей. Сложно даже говорить.

Помню, мне мама много рассказывала про оккупацию, когда немцы здесь были... но то, что делают русские, наши, так сказать, братья...", - приводит слова Петракова "Футбол 1/2/3".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже месяц.

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