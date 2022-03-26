А вот в тероборону Александра Васильевича не взяли.

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков пытался вступить в тероборону, но ему отказали из-за возраста.

"Александр Васильевич Петраков остался в Киеве, даже пошел, как я знаю, в тероборону. Ему сказали: "Александр Васильевич, вам же 64 года. Давайте мы лучше без вас". Он вернулся, там чуть ли не коктейли Молотова делал дома", - сказал Спиваковский.

Ранее Петраков сказал, что для него "России больше не существует".

Из-за войны матч сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 против сборной Шотландии был перенесен на июнь. Победитель этой пары встретится с Уэльсом.

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