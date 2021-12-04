Исход поединка решил один гол, забитый в концовке второго тайма.

В субботу, 4 декабря, в рамках 16-го тура чемпионата Испании по фубтолу "Барселона" в родных стенах принимала "Бетис". Поединок завершился неожиданной победой гостей.

Единственный гол Хуанми забитый на 79-й минуте поединка решил исход данного противостояния. В целом команды сыграли довольно равный матч, при небольшом преимуществе каталонского гранда во владении мячом. Но, как известно, матчи выигрывает тот, кто забивает голы, а не умело держит мяч. Вот "Бетис" лучше справился с реализацией своих моментов и взял три очка в этой игре.

"Барселона" - "Бетис" - 0:1

Гол: Хуанми, 79

"Барселона": Тер Штеген, Альба, Лангле, Араухо, Дест, Нико (Де Йонг, 59), Бускетс, Гави (Пуч, 36), Коутиньо (Дембеле, 59), Эззальзули, Депай

"Бетис": Руй Силва, Морено, Руис, Бартра, Бельерин, Гуардадо, Родригес, Каналес, Хуанми, Руибаль (Тельо, 63), Виллиан Жозе (Виллиам Карвальо, 71)

Предупреждения: Виллиан Жозе, Нико, Родригес

Обзор матча:

Отметим, что это поражение стало первым для Хави в качестве главного тренера "Барселоны". До этого под руководством легендарного испанца "благранас" две игры выиграли и один раз сыграли вничью.

После 16-го тура "Барселона" с 23 набранными очками идет на 7-й позиции в турнирной таблице.

"Бетис" имеет 30 набранных очков и занимает 4-ю позицию.

Лидирует в турнирной таблице мадридский "Реал" в активе которого 36 заработанных очков.

Главный аутсайдер турнира - "Леванте", в активе которого всего 7 набранных очков.

Автор: Владимир Медяник