Действующие чемпионы Англии неожиданно сыграли вничью с "Лейпцигом".

В среду, 22 февраля, "Манчестер Сити" сыграл вничью с "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат поединка с немецким клубом.

"Мы не сделали шаг вперед во втором тайме. Они стали прессинговать еще выше. Но мы правильно отреагировали на пропущенный мяч и хорошо провели последние 20 минут.

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У нас были хорошие моменты как в первой, так и во второй половине. Ничью можно считать хорошим результатом.

Я доволен, как мы сыграли в этом матче, не только первым таймом. Многие сильные команды уже вылетели из этого турнира. Если от нас ждали победы 4:0 здесь, то извиняюсь. Нам это было не под силу", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

В игре с "Лейпцигом" английский клуб вел в счете с минимальным перевесом, но на 70-й минуте поединка пропустил гол и упустил победу.

Ответная встреча "Манчестер Сити" и "РБ Лейпциг" состоится 14 марта в Англии.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле.

Действующим победителем турнира является мадридский "Реал". В финале прошлого сезона испанский клуб обыграл "Ливерпуль".

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