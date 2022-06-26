Румынский специалист выразил надежду, что в скором времени "Динамо" вернется в Киев.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился своим мнением о месте проведения нового сезона чемпионата Украины по футболу.

Румынский специалист считает, что, несмотря на войну, новый розыгрыш украинской Премьер-лиги должен проводиться в Украине, а не за границей.

"Я считаю, что это очень важно - проводить чемпионат в Украине, даже если нам нужно играть в менее опасных регионах. Мы должны продемонстрировать всем, что жизнь продолжается. Мы не имеем права остановиться. Надеюсь, что после нашего последнего товарищеского матча мы сможем вернуться в Киев. Мы каждый день в это верим", - приводит слова Луческу blick.ch

Кроме того, наставник "бело-синих" высказался о важности благотворительных матчей "Динамо" в Европе, которые позволяют собрать деньги и напоминают людям в других странах об ужасной войне, которую РФ развязала против Украины.

"Я выехал из Киева на благотворительные матчи вместе со своими игроками, чтобы иметь возможность помочь извне. Я также дал понять людям, что спортсмены - не солдаты. Они могут много помочь, но, выполняя свою работу - футбольную.

Мы также играем эти матчи, чтобы собрать деньги и отправить их через ассоциации в Украину. Но мы участвуем в этих встречах не только для болельщиков. В течение 90 минут можно оторваться от происходящего в Украине. А желающие протестовать против войны могут сделать это на этих матчах.

В данный момент, кроме дортмундской "Боруссии", нам помогали только клубы Восточной Европы. Это небольшие клубы. Это сигнал, который мы даем всему миру. С другой стороны, Швейцария всегда была страной, которая помогала нам.

Когда начался конфликт, все хотели помочь. Но прошло время, и это стало обыденностью. Люди стали забывать. И это в то время, когда другие люди умирают, когда есть голод. Я со своей командой пытаюсь напомнить, что это еще не окончено. Что где-то в Европе идет страшная война", - сказал Луческу.

Напомним, из-за развязанной РФ полномасштабной войны, чемпионат Украины по футболу был завершен досрочно. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 годов зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Сезон УПЛ 2022/2023: что известно