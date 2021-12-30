"Барселона" хочет купить у мадридского "Атлетико" форварда Альваро Морату, который выступает сейчас за "Ювентус" на правах аренды.
Об этом сообщает Marca.
Главный тренер каталонского клуба Хави является инициатором потенциальной сделки - он считает, что Мората усилит его команду. Наставник уже имел диалог с Альваро и тот дал устное согласие на переход.
Мората является воспитанником мадридского "Реала". Он защищал цвета "сливочных" с 2010 по 2014 год, а также с 2016-го по 2017-й. В рамках Ла Лиги Альваро забил 25 голов за "Реал".
В текущем сезоне 29-летний Мората забил семь мячей и отдал две голевые передачи в 23 матчах за "Ювентус".
Напомним, что "Барселона" осталась без форварда, ведь Серхио Агуэро завершил карьеру.
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"Барселона": результаты в сезоне
- Каталонцы имеют 28 очков после 18 туров и занимают седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание к "Реалу", который занимает первую позицию, составляет 18 очков.
- "Барса" сыграет в Лиге Европы впервые за 17 лет. Они уже узнали соперника в плей-офф.
- 5 января "Барселона" сыграет матч 1/16 финала Кубка Испании против "Линареса".