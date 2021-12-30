Альваро Мората заинтересовал своей игрой самого Хави.

"Барселона" хочет купить у мадридского "Атлетико" форварда Альваро Морату, который выступает сейчас за "Ювентус" на правах аренды.

Об этом сообщает Marca.

Главный тренер каталонского клуба Хави является инициатором потенциальной сделки - он считает, что Мората усилит его команду. Наставник уже имел диалог с Альваро и тот дал устное согласие на переход.

Мората является воспитанником мадридского "Реала". Он защищал цвета "сливочных" с 2010 по 2014 год, а также с 2016-го по 2017-й. В рамках Ла Лиги Альваро забил 25 голов за "Реал".

В текущем сезоне 29-летний Мората забил семь мячей и отдал две голевые передачи в 23 матчах за "Ювентус".

Напомним, что "Барселона" осталась без форварда, ведь Серхио Агуэро завершил карьеру.

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