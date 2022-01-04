Нападающий ПСЖ и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе может сменить Лигу 1 на испанский чемпионат уже в зимнее трансферное окно.
Известный агент Джованни Бранкини ошеломил неожиданным заявлением.
"Теперь все зависит от ПСЖ. "Реал" вернулся в борьбу, чтобы немедленно подписать Мбаппе. Мадрид на днях предложил ПСЖ 50 миллионов евро.
Я не знаю, чем все завершится. Конечно, предложение Флорентино Переса заслуживает внимания. Всем будет жаль, если футболист уровня Мбаппе летом бесплатно сменит клуб. Понятия не имею, что Париж планирует делать", – цитирует агента авторитетное испанское издание Marca.
Читайте такжеПервый громкий трансфер Шевченко: Дженоа согласовал переход экс-форварда МиланаВ нынешнем сезоне Мбаппе в 25 матчах во всех турнирах за ПСЖ забил 18 голов и отдал 15 ассистов. Летом 2022 года у него истекает контракт с французским грандом, поэтому уже с января он может вести переговоры с другими клубами.
Французский ПСЖ пытался заключить с Мбаппе краткосрочный договор, чтобы не терять самого дорогого футболиста планеты бесплатно, однако форвард отказался подписывать какие-либо контракты с парижанами.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 160 миллионов евро. Он является самым дорогим игроком в мире.
Килиан Мбаппе: карьера
- Мбаппе является воспитанником футбольного клуба "Монако". Дебютировал за "монегасков" Мбаппе в 2015 году. Сыграл за "Монако" 60 матчей и забил 27 голов и отдал 16 голов.
- В 2017 году Мбаппе перешел в ПСЖ. Сумма трансфера в итоги составила 180 миллионов евро.
- В составе парижан французский нападающий сыграл 195 матчей во всех турнирах и отличился 147 забитыми голами и 76 результативными передачами.
- За национальную сборную Франции Мбаппе сыграл 53 матча и забил 24 гола.