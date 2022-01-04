Мадридский гранд собрался оформить в январе трансфер Мбаппе.

Нападающий ПСЖ и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе может сменить Лигу 1 на испанский чемпионат уже в зимнее трансферное окно.

Известный агент Джованни Бранкини ошеломил неожиданным заявлением.

"Теперь все зависит от ПСЖ. "Реал" вернулся в борьбу, чтобы немедленно подписать Мбаппе. Мадрид на днях предложил ПСЖ 50 миллионов евро.

Я не знаю, чем все завершится. Конечно, предложение Флорентино Переса заслуживает внимания. Всем будет жаль, если футболист уровня Мбаппе летом бесплатно сменит клуб. Понятия не имею, что Париж планирует делать", – цитирует агента авторитетное испанское издание Marca.

Читайте такжеПервый громкий трансфер Шевченко: Дженоа согласовал переход экс-форварда МиланаВ нынешнем сезоне Мбаппе в 25 матчах во всех турнирах за ПСЖ забил 18 голов и отдал 15 ассистов. Летом 2022 года у него истекает контракт с французским грандом, поэтому уже с января он может вести переговоры с другими клубами.

Французский ПСЖ пытался заключить с Мбаппе краткосрочный договор, чтобы не терять самого дорогого футболиста планеты бесплатно, однако форвард отказался подписывать какие-либо контракты с парижанами.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 160 миллионов евро. Он является самым дорогим игроком в мире.

Килиан Мбаппе: карьера