В четверг, 27 апреля, состоялся поединок 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
Встреча проходила на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилась вничью со счетом 2:2.
Счет в игре был открыт уже на 7-й минуте - "Манчестер Юнайтед" вышел вперед благодаря голу Джейдона Санчо. В концовке первого тайма "красные дьяволы" удвоили преимущество в счете - гол забил Маркус Рашфорд после передачи Бруну Фернандеша.
На старте второго тайма "Тоттенхэму" удалось сократить разрыв в счете - гол забил Педро Порро. За десять минут до конца основного времени матча Сон Хын Мин забил второй гол "шпор", установив финальный счет на табло.
"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 2:2
Голы: Порро, 56, Сон, 79 - Санчо, 7, Рашфорд, 44
"Тоттенхэм": Форстер, Ромеро, Дайер, Лангле, Порро (Данджума, 77), Скипп, Хойбьерг, Перишич (Дэвис, 77), Сон (Танганга, 87), Кейн, Ришарлисон (Кулушевски, 61)
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Маласия, 71), Линделеф, Шоу, Далот, Каземиро, Эриксен (Фред, 61), Антони (Вегхорст, 71), Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 61), Рашфорд
Предупреждения: Хойбьерг - Ван-Биссака, Линделеф
После 33-го тура "Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 54 очками в активе. "Манчестер Юнайтед", в свою очередь, идет на четвертом месте, заработав 60 очков.
В следующем туре АПЛ "Тоттенхэм" сыграет против "Ливерпуля", а "Манчестер Юнайтед" померяется силами с "Астон Вилле". Оба матча запланированы на 30 апреля.