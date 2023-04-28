"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" не сумели определить победителя в матче 33-го тура АПЛ.

В четверг, 27 апреля, состоялся поединок 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Встреча проходила на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилась вничью со счетом 2:2.

Счет в игре был открыт уже на 7-й минуте - "Манчестер Юнайтед" вышел вперед благодаря голу Джейдона Санчо. В концовке первого тайма "красные дьяволы" удвоили преимущество в счете - гол забил Маркус Рашфорд после передачи Бруну Фернандеша.

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На старте второго тайма "Тоттенхэму" удалось сократить разрыв в счете - гол забил Педро Порро. За десять минут до конца основного времени матча Сон Хын Мин забил второй гол "шпор", установив финальный счет на табло.

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 2:2

Голы: Порро, 56, Сон, 79 - Санчо, 7, Рашфорд, 44

"Тоттенхэм": Форстер, Ромеро, Дайер, Лангле, Порро (Данджума, 77), Скипп, Хойбьерг, Перишич (Дэвис, 77), Сон (Танганга, 87), Кейн, Ришарлисон (Кулушевски, 61)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Маласия, 71), Линделеф, Шоу, Далот, Каземиро, Эриксен (Фред, 61), Антони (Вегхорст, 71), Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 61), Рашфорд

Предупреждения: Хойбьерг - Ван-Биссака, Линделеф

После 33-го тура "Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 54 очками в активе. "Манчестер Юнайтед", в свою очередь, идет на четвертом месте, заработав 60 очков.

В следующем туре АПЛ "Тоттенхэм" сыграет против "Ливерпуля", а "Манчестер Юнайтед" померяется силами с "Астон Вилле". Оба матча запланированы на 30 апреля.

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