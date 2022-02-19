В центральном матче 26-го тура АПЛ "Манчестер Сити" принимал "Тоттенхэм". Поединок получился невероятным по своему сценарию.
На 4-й минуте Деян Кулусевски забил свой дебютный гол в составе "шпор", однако до перерыва Илкай Гюндоган сравнял счет.
Во втором тайме Харри Кейн вновь вывел команду Антонио Конте вперед, но на 92-й минуте Рияд Марез реализовал пенальти и вроде как все шло к ничьей. Впрочем, через три минуты после гола Мареза Кейн забил победный гол.
Украинец Александр Зинченко провел всю игру на скамейке запасных.
Это первое поражение "Ман Сити" в АПЛ за последние 16 матчей. После проигрыша "Кристал Пэлас" 30 октября команда Хосепа Гвардиолы выиграла 14 поединков и лишь однажды сыграла вничью.
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" - 2:3
Голы: Гюндоган, 33, Марез, 90+2 (пенальти) - Кулусевски, 4, Кейн, 59, 90+5
"Манчестер Сити": Эдерсон - Канселу, Ляпорт, Диаш, Уокер - де Брюйне, Родри, Гюндоган - Бернардо Силва, Фоден, Стерлинг (Марез, 68)
"Тоттенхэм": Льорис - Эмерсон Роял (Доэрти, 83), Ромеро, Дайер, Дэвис - Бентанкур, Хьойберг, Сесеньйон (Д. Санчес, 90+4) - Кулусевски, Кейн, Сон (Моура, 80)
АПЛ: положение команд
- "Ман Сити" возглавляет турнирную таблицу с 63 очками. У "Ливерпуля" на 6 баллов меньше и матч в запасе.
- "Тоттенхэм" занимает седьмое место - у них 39 очков. До зоны ЛЧ четыре зачетных пункта. К тому же "шпоры" имеют две игры в запасе.