"Красные дьяволы" потерпели первое фиаско в новом сезоне чемпионата Англии.

В субботу, 19 августа, состоялся центральный поединок второго тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Игра проходила на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Первый тайм команды закончили без забитых голов. На старте второй половины встречи счет в игре открыл полузащитник "шпор" Папе Матар Сарр.

На 83-й минуте встречи "Тоттенхэм" удвоил свое преимущество - мяч в собственные ворота забил Лисандро Мартинес.

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0

Голы: Сарр, 49, Дэвис, 83

"Тоттенхэм": Викарио, Порро (Эмерсон, 88), Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Дэвис, 70), Мэддисон, Биссума, Кулусевски (Соломон, 88), Сарр (Хейбьерг, 76), Сон Хын Мин, Ришарлисон (Перишич, 70)

"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Биссака (Диогу Далот, 66), Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Маунт (Пельистри, 85), Антони (Эриксен, 66), Гарначо (Санчо, 66), Рэшфорд (Марсьяль, 85)

Предупреждения: Удоджи, 63 - Ван-Биссака, 33, Антони, 38, Фернандеш, 39

Обзор матча:

После двух сыгранных туров в активе "Тоттенхэма" 4 набранных очка. В первом туре "шпоры" сыграли вничью с "Брентфордом" (2:2). "Манчестер Юнайтед" остался с 3 баллами. В поединке 1-го тура "красные дьяволы" минимально обыграли "Вулверхэмптон" (1:0).

В следующем туре АПЛ лондонский "Тоттенхэм" встретится с "Борнмутом" Ильи Забарного, а "Манчестер Юнайтед" померяется силами с "Ноттингемом". Оба матча состоятся 26 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: