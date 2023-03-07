В среду, 8 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Миланом".
Игра пройдет на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Главным арбитром встречи назначен французский рефери Клеман Тюрпен.
Первый поединок 1/8 финала между "Миланом" и "Тоттенхэмом" завершился победой итальянского клуба со счетом 1:0. Гол в составе "россонери" забил Браим Диас.
После встречи с "Тоттенхэмом" итальянский клуб сыграл три матча в рамках Серии А: "россонери" победили "Монцу" (1:0) и "Аталанту" (2:0) и проиграли "Фиорентине" (1:2).
В чемпионате Италии "Милан" занимает пятое место. За 25 туров подопечные Стефано Пиоли заработали 47 баллов.
У "Тоттенхэма" дела идут не очень хорошо в последнее время. "Шпоры" после игры с "Миланом" победили "Вест Хэм" (2:0) и "Челси" (2:0), а затем дважды подряд проиграли - против "Шеффилд Юнайтед" (0:1) в Кубке Англии и "Вулверхэмптона" (0:1) в АПЛ.
В турнирной таблице АПЛ "Тоттенхэм" занимает четвертое место. За 26 игр команда Антонио Конте набрала 45 баллов.
Тоттенхэм - Милан: прогноз
В дуэли английского и итальянского клубов букмекеры считают фаворитом "Тоттенхэм". Коэффициент на победу "шпор" в этом матче - 1,93. На ничью - 3,65. Победа "Милана" оценивается коэффициентом 4,10.
Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают победу "Тоттенхэма" со счетом 1:0. Коэффициент на данный исход - 6,90.
Гол "Тоттенхэма" в матче с "Миланом" оценивается коэффициентом 1,22, а на гол "россонери" принимают ставки с коэффициентом - 1,22.
На проход английского клуба в следующий раунд Лиги чемпионов можно сделать ставку с коэффициентом 2,30, а на проход итальянского коллектива - 1,66.
Тоттенхэм - Милан: трансляция
На территории Украины противостояние английского и итальянского клубов в 1/8 финала Лиги чемпионов в прямом эфире будет транслировать видеосервис MEGOGO.
Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле.
Действующим победителем турнира является мадридский "Реал". В финале прошлого сезона испанский клуб обыграл "Ливерпуль".