Лондонский клуб уступил "Милану" в первой игре с минимальным счетом.

В среду, 8 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Миланом".

Игра пройдет на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Главным арбитром встречи назначен французский рефери Клеман Тюрпен.

Первый поединок 1/8 финала между "Миланом" и "Тоттенхэмом" завершился победой итальянского клуба со счетом 1:0. Гол в составе "россонери" забил Браим Диас.

Видео дня

После встречи с "Тоттенхэмом" итальянский клуб сыграл три матча в рамках Серии А: "россонери" победили "Монцу" (1:0) и "Аталанту" (2:0) и проиграли "Фиорентине" (1:2).

В чемпионате Италии "Милан" занимает пятое место. За 25 туров подопечные Стефано Пиоли заработали 47 баллов.

У "Тоттенхэма" дела идут не очень хорошо в последнее время. "Шпоры" после игры с "Миланом" победили "Вест Хэм" (2:0) и "Челси" (2:0), а затем дважды подряд проиграли - против "Шеффилд Юнайтед" (0:1) в Кубке Англии и "Вулверхэмптона" (0:1) в АПЛ.

В турнирной таблице АПЛ "Тоттенхэм" занимает четвертое место. За 26 игр команда Антонио Конте набрала 45 баллов.

Тоттенхэм - Милан: прогноз

В дуэли английского и итальянского клубов букмекеры считают фаворитом "Тоттенхэм". Коэффициент на победу "шпор" в этом матче - 1,93. На ничью - 3,65. Победа "Милана" оценивается коэффициентом 4,10.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают победу "Тоттенхэма" со счетом 1:0. Коэффициент на данный исход - 6,90.

Гол "Тоттенхэма" в матче с "Миланом" оценивается коэффициентом 1,22, а на гол "россонери" принимают ставки с коэффициентом - 1,22.

На проход английского клуба в следующий раунд Лиги чемпионов можно сделать ставку с коэффициентом 2,30, а на проход итальянского коллектива - 1,66.

Тоттенхэм - Милан: трансляция

На территории Украины противостояние английского и итальянского клубов в 1/8 финала Лиги чемпионов в прямом эфире будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле.

Действующим победителем турнира является мадридский "Реал". В финале прошлого сезона испанский клуб обыграл "Ливерпуль".

Вас также могут заинтересовать новости: