СК "Днепр-1" повесил ценник на Довбика - 20 млн евро.

Журналист и телеведущий Игорь Цыганык назвал цену, за которую "Днепр-1" планирует продать Артема Довбика.

"По поводу Довбика я подтверждаю слова агента этого футболиста. Ни о каком трансфере в "Динамо" на данном этапе речь не идет. Ценник этого форварда очень высок. Вы ведь слышали сумму, с которой "Брентфорд" претендует на Мудрика? Примерно такую же цену СК "Днепр-1" установил на Довбика, если речь идет о киевском "Динамо". Если киевляне захотят выкупить этого форварда, то им придется заплатить именно такую сумму – 20 миллионов евро.

Какие будут другие варианты? Могу сказать, что достаточно серьезный вариант у Довбика из Италии. Насколько мне известно, то это "Торино". Клуб готов заплатить серьезные деньги, но цена пока обсуждается. Цена интересная и перспектива продолжения карьеры Артема тоже интересная. Скорее всего, это уже будет с лета.

Сейчас ситуация с футболом в Украине не очень понятна, поэтому сказать с уверенностью, что Довбик будет играть в Украине еще год или два, нельзя", - заявил Цыганык.

Артем Довбик: карьера