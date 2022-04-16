Журналист и телеведущий Игорь Цыганык назвал цену, за которую "Днепр-1" планирует продать Артема Довбика.
"По поводу Довбика я подтверждаю слова агента этого футболиста. Ни о каком трансфере в "Динамо" на данном этапе речь не идет. Ценник этого форварда очень высок. Вы ведь слышали сумму, с которой "Брентфорд" претендует на Мудрика? Примерно такую же цену СК "Днепр-1" установил на Довбика, если речь идет о киевском "Динамо". Если киевляне захотят выкупить этого форварда, то им придется заплатить именно такую сумму – 20 миллионов евро.
Какие будут другие варианты? Могу сказать, что достаточно серьезный вариант у Довбика из Италии. Насколько мне известно, то это "Торино". Клуб готов заплатить серьезные деньги, но цена пока обсуждается. Цена интересная и перспектива продолжения карьеры Артема тоже интересная. Скорее всего, это уже будет с лета.
Сейчас ситуация с футболом в Украине не очень понятна, поэтому сказать с уверенностью, что Довбик будет играть в Украине еще год или два, нельзя", - заявил Цыганык.
Артем Довбик: карьера
- 24-летний Довбик выступал за "Черкасский Днепр", "Днепр", молдавскую "Зарю" и датские "Митьюлланд" и "Сеннерйюск", а в 2020 году вернулся в Украину, пополнив состав "Днепра-1".
- В текущем сезоне Артем провел за "Днепр-1" 18 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 5 результативных передач.
- Широкой общественности форвард стал известен после своего победного гола в ворота сборной Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Этот мяч вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира.
- За сборную Украины Артем сыграл шесть поединков, в которых забил 2 гола.