Руслан Малиновский готов перейти в французский "Марсель".

Один из лидеров национальной сборной Украины Руслан Малиновский, вероятно, покинет "Аталанту" до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает издание Foot Mercato, украинец дал согласие на переход в французский "Марсель".

Отмечается, что руководство "Аталанты" намерено продать Малиновского из-за конфликта украинского хавбека с главным тренером итальянской команды Джан Пьеро Гасперини.

Воспользоваться этим решили технический директор "Марселя" Хавьер Рибальта и президент французского клуба Пабло Лонгория.

При этом, как сообщает пресса, "Марсель" и "Аталанта" пока далеки от согласования условий перехода игрока.

По данным источника, Рибальта и Лонгория хотели бы включить в сделку по Малиновскому Дженгиза Ундера, однако турецкий полузащитник хочет остаться в "Марселе" и не желает переходить в "Аталанту". Главный тренер "Марселя" Игорь Тудор утверждает, что Ундер не подходит под схему и манеру игры, которую он ставит в команде.

Добавим, что "Марсель" является одним из самых титулованных французских клубов. Команда 9 раз побеждала в чемпионате Франции, 10 раз выигрывала Кубок страны. В 1993 году "Олимпик" стал первым французским клубом-победителем Лиги чемпионов.

Ранее УНИАН сообщал, что в услугах Малиновского заинтересован лондонский "Тоттенхэм". Руководство "шпор" хочет арендовать украинца с правом выкупа, но "Аталанта" настаивает на полноценном трансфере.

В минувшем сезоне Малиновский принял участие в 41 матче за "Аталанту" во всех турнирах, в которых запсал себе в актив 10 голов и 7 результативных передач.

По результатам прошлого сезона Серии А "Аталанта" заняла 8-е место, которое не дает право выступать в следующем сезоне ни в одном еврокубковом турнире.

В нынешнем сезоне Серии А "Аталанта" сыграла два матча, одержав победу в первом туре над "Сампдорией" и сыграв вничью во втором туре с "Миланом". Руслан Малиновский в двух матчах нового сезона записал себе в актив один забитый гол и отдал одну результативную передачу.

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В апреле 2021 года Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

На данный момент на счету Малиновского 130 поединков в составе "Аталанты", в которых он забил 30 голов и отдал 27 ассистов.

Transfermarkt оценивает украинца в 28 млн евро. Контракт с "Аталантой" рассчитан до лета 2023-го.

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