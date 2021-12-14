Бывший тренер отрицает свою причастность к договорным играм.

Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Роман Максимюк рассказал, как обвинения в участии в договорных играх не позволили ему построить тренерскую карьеру.

Максимюк утверждает, что не участвовал в подобного рода схемах, а заявление на него от футболиста, который был уличен в доворных играх было написано под давлением. Все эти обвинения в итоге привели к тому, что бывший тренер "Волыни" сейчас вынужден работать грузчиком.

"Замучился все всем объяснять. В разных передачах показывались факты договорных матчей в украинском футболе. Было на меня заявление от человека, которого я тренировал (прим. заявление экс-игрока "Металлиста" U-21 Евгения Малика, который участвовал в договорных играх). Он сказал, что написал заявление под давлением.

Читайте такжеЭкс-футболист сборной Украины рассказал, как Алиев избивал его жену и сынаГоворили, что я в перерыве матча "Волынь" U-21 - "Днепр" U-21 подходил к футболистами и предлагал сдать игру. Но у нас на поле в Луцке сверху на трибунах сидел Виталий Кварцяный, который наблюдал за всеми действиями игроков. Такие серьезные вещи в перерыве не решаются. Невозможно такие вещи за несколько минут объяснить.

Клубы начали страховаться - ставили диктофоны и так далее. Договоренность между командами раньше была на уровне руководства и так далее. Но на этом футболисты и нечестные люди не зарабатывали. Я работаю грузчиком из-за этих заявлений. Они поставили крест на моей тренерской карьере.

Когда на меня перевели все стрелки, то приписали к договорнякам "Металлиста" U-21, "Полтавы" и остальных. Я не хотел вести никаких расследований", - сказал Максимюк в интервью YouTube каналу Бомбардир.

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Роман Максимюк играл за целый ряд украинских клубов, среди которых "Прикарпатье", "Динамо" Киев, "Днепр", "Волынь", и "Черноморец". Также он выступал в российском "Зените" и других клубах.

Роман Максимюк имеет опыт выступлений за сборную Украины, в составе которой сыграл пять матчей.

Последним клубом Максимюка была "Волынь". Он завершил свою карьеру в 2011 году.

Максимюк является чемпионом Украины 2000 года, обладателем Кубка России 1999 года и Кубка Украины 2000 года.

В 2017 году официальный сайт ФК "Тернополь" объявил о назначении главным тренером команды Романа Максимюка, но через несколько дней появилась информация, что он покинул тернопольский клуб. По данным украинских СМИ, Максимюк подозревался в организации договорных матчей.

Автор: Владимир Медяник