Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма прокомментировал свой нереализованный пенальти в полуфинальном матче Евро-2022 против России.
Цитирует Петра Тribuna.com.
"Как капитан взял на себя ответственность - фортуна была не на моей стороне. Подойдя к мячу почувствовал, представил, сколько болельщиков за моей спиной, конечно, я хотел забить. Эта возможность на всю жизнь уже - я буду думать об этом пенальти, он уже мне и снился два дня, я спать не мог. Но так случилось, поэтому могу извиниться перед болельщиками - мне теперь с этим жить", - сказал Шотурма.
"А так, это еще один шаг в моей жизни - мне много писали слов поддержки, много было и хейта. Один тренер сказал, что пройдя через такое, становишься сильнее. Так и есть - за это Евро мы стали еще сильнее", - добавил Петр.
Напомним, в 1/2 финала Евро-2022 сборная Украины за минуту до финального свистка могла сравнять счет, но Шотурма не забил пенальти, который парировал российский вратарь. Со счетом 3:2 наши ребята уступили.
В поединке за третье место Украина была разгромлена испанцами (1:4).
Украина - Россия: как играли на Евро-2022
- Сборная Украины на групповом этапе заняла второе место в квартете А, одержав одну победу при двух поражениях. "Желто-синие" чудом пробились в плей-офф турнира, имея лучшую разницу забитых/пропущенных, чем у соперников. Положение команд: Португалия (9 очков), Украина (3 очка), Нидерланды (3 очка), Сербия (3 очка). Украина в 1/4 финала обыграла Казахстан со счетом 5:3.
- Россия выиграла свой квартет С, разгромив Словакию, Польшу и Хорватию. В 1/4 финала Россия победила Грузию со счетом 3:1. В финале россияне проиграли Португалии.