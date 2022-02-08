Петр Шотурма даже во сне вспоминает тот роковой момент.

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма прокомментировал свой нереализованный пенальти в полуфинальном матче Евро-2022 против России.

Цитирует Петра Тribuna.com.

"Как капитан взял на себя ответственность - фортуна была не на моей стороне. Подойдя к мячу почувствовал, представил, сколько болельщиков за моей спиной, конечно, я хотел забить. Эта возможность на всю жизнь уже - я буду думать об этом пенальти, он уже мне и снился два дня, я спать не мог. Но так случилось, поэтому могу извиниться перед болельщиками - мне теперь с этим жить", - сказал Шотурма.

"А так, это еще один шаг в моей жизни - мне много писали слов поддержки, много было и хейта. Один тренер сказал, что пройдя через такое, становишься сильнее. Так и есть - за это Евро мы стали еще сильнее", - добавил Петр.

Напомним, в 1/2 финала Евро-2022 сборная Украины за минуту до финального свистка могла сравнять счет, но Шотурма не забил пенальти, который парировал российский вратарь. Со счетом 3:2 наши ребята уступили.

В поединке за третье место Украина была разгромлена испанцами (1:4).

Украина - Россия: как играли на Евро-2022