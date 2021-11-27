Награду лучшему футболисту будут вручать 29 ноября.

29 ноября состоится главное событие в мире футбола - вручение самой престижной индивидуальной награды для футболиста.

После отмены премии в 2020 году, легендарный "Золотой мяч" наконец-то получит своего хозяина, а официальным транслятором церемонии награждения станут телеканалы "Футбол 1/2/3" при поддержке компании Parimatch Ukraine.

Лучшие футболисты мира наконец услышат вердикт 96 журналистов со всей планеты.

Предсказать, кто станет победителем, крайне сложно. За этот приз будут соревноваться такие игроки, как Жоржиньо, Роберт Левандовски и Лионель Месси.

Каждый из них провел невероятный сезон: например, итальянец выиграл Лигу Чемпионов и Евро-2020, поляк забил колоссальное количество мячей за мюнхенскую "Баварию", а вот аргентинец завоевал Кубок Америки со своей сборной.

Интригу подогревают футболисты, которые в течение года, играли на высоком уровне: Нголо Канте, Карим Бензема и Криштиану Роналду.

Не следует забывать что "Золотой мяч" получит и сильнейшая футболистка мира. Также "France Football" вручит награды лучшему молодому игроку до 21 года и лучшему вратарю.

В общем, нынешняя премия обещает быть крайне интересной!

Поэтому ждите прямую трансляцию "Золотого мяча" эксклюзивно на телеканале "Футбол 2". Начало в 20:30.

Автор: Иван Бойко