Украинская ассоциация футбола никоим образом не отреагировала на это событие, ни на официальном сайте, ни на соцсетях организации.

3-го марта появилась шокирующая новость: технический спонсор сборной Украины Joma продолжил работать с россиянами и разработал новую форму для российского Зенита. Петербургский клуб похвастался фото комплекта в соцсетях.

Впрочем, Украинская ассоциация футбола никоим образом не отреагировала на это событие, ни на официальном сайте, ни на соцсетях организации. Даже официальной дистрибьютор испанской компании Joma в Украине выступил с заявлением относительно этой скандальной ситуации.

"Хотим обратиться к нашим клиентам и подписчикам по поводу сегодняшней ситуации! Позиция нашего магазина полностью совпадает со всеми высказываниями и комментариями! Мы возмущены новостью о том, что Joma становится техническим спонсором одного из российских клубов. Наш магазин является дилером Joma в Украине! Мы платим налоги в бюджет Украины, донатим на ВСУ и работаем ради победы нашей страны поддерживая экономомику и предоставляя рабочие места украинцам в это сложное для всех нас время информация которая есть на данный момент следующая - главный представитель Joma в Украине обратился в главный офис Joma Sport и ждет от них официальный комментарий по поводу этой ситуации!"- сказано в обращении.

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Львовские Карпаты также отреагировали на это событие и сообщили о приостановлении сотрудничества с Joma.

А вот от руководителей украинского футбола никакой реакции. Они не прокомментировали ни на одном уровне – от президента УАФ Андрея Павелко до официальных страниц ассоциации.