Виталий Миколенко отметил, что футболисты сборной Украины отдадут все силы, чтобы выйти на ЧМ-2022.

Футболист "Эвертона" Виталий Миколенко, который 25 мая присоединился к лагерю сборной Украины, поделился ожиданиями от поединка плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

Украинский защитник рассказал, за счет каких качеств наша команда собирается пробиться на мундиаль.

"Да, Шотландия - очень сильный соперник. Но такие игры выигрываются душой. Физически и тактически мы должны быть подготовлены, но такие матчи выигрываются душой и большим желанием. А этого у нас хоть отбавляй.

У нас свой фронт. Футбол - это непредсказуемая штука. Ты не знаешь, выиграешь или нет. Пообещать я могу, что мы сразимся до последней минуты", - приводит слова Миколенко YouTube-канал "ВЗБІРНА".

Напомним, "Эвертон" Виталия Миколенко сохранил прописку в английской Премьер лиге, обыграв в непростом матче "Кристал Пэлас". Команда украинца проигрывала по ходу матча в два мяча, однако сумела найти в себе силы и совершила камбэк, вырвав победу со счетом 3:2.

Чемпионом Англии по итогам сезона стал "Манчестер Сити" Александра Зинченко. "Горожане" набрали 93 очка за 38 матчей. Второе место в турнирной таблице АПЛ занял "Ливерпуль" с 92 баллами.

Сборная Украины: официальные игры в июне

1 июня у "сине-желтых" запланирован полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии. Победитель этого противостояния встретится с Уэльсом в финале четырьмя днями позже.

Кроме того, в июне сборная Украины сыграет несколько матчей в рамках Лиги наций. 8 и 14 июня команда Петракова сыграет против Ирландии, а 11 июня - против Армении.

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