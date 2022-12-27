Кристиан Шевченко будет заниматься под руководством Яя Туре.

16-летний Кристиан Шевченко, который является сыном легенды украинского футбола Андрея Шевченко, стал игроком лондонского "Тоттенхэма".

Как сообщил журналист Игорь Цыганык, Шевченко-младший будет заниматься в академии "шпор" под руководством знаменитого экс-футболиста "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре, который известен в Украине своими выступлениями за донецкий "Металлург".

"Насколько я понимаю, Кристиан перешел в "Тоттенхэм". В "Тоттенхэме" он, кстати, работает с Яя Туре", - сказал журналист в эфире авторской программы "Циганик Live".

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Кристиан Шевченко с ранних лет обучался в академии "Челси", но не получил от "аристократов" профессиональный контракт по итогам финального просмотра.

Примечательно, что конкуренцию у Кристиана на отборе молодых игроков в состав "Челси" выиграл 15-летний украинский полузащитник Иван Струк.

Добавим, что в составе лондонского "Тоттенхэма" с 2000 по 2004 год выступал знаменитый экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины Сергей Ребров.

Напомним, Кристиан является вторым сыном в семье Андрея Шевченко и Кристен Пазик. Всего семья воспитывает четырех сыновей - Джордана, Кристиана, Райдера Габриэля и Александра.

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