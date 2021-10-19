Европейское первенство стартует в январе.

Стали известны соперники сборной Украины на групповом этапе чемпионата Европы по футзалу-2022.

По итогам жеребьевки украинская сборная попала в группу А, где ее соперниками будут действующий чемпион мира и Европы Португалия, Нидерланды, а также победитель плей-офф между сборными Сербии Беларуси.

Результаты жеребьевки

Группа A: Нидерланды, Португалия, Сербия/Беларусь, Украина

Группа B: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия

Группа C: Россия, Хорватия, Польша, Словакия

Группа D: Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия

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Чемпионат Европы пройдет с 19 января по 6 февраля.

Сборная Украины в отборе на Евро-2022 по футзалу: главное

Сборная Украины вела борьбу за путевку на чемпионат Европы в одной группе с командами Хорватии, Дании и Албании.

Украинцы разгромили сборную Албании, а также проиграли хорватам на выезде. Затем хорваты победили украинцев еще раз - в Запорожье при пустых трибунах. После этого Украина дважды разбила Данию в Запорожье. В 6-м туре Албания не приехала в гости к Украине.

Украина заняла в своей отборочной группе второе место и попала в шестерку лучших команд, занявших вторые позиции, таким образом, гарантировав себе место на Евро-2022.

Автор: Антон Дударь