Ужасная история приключилась с Николасом Отаменди.

В воскресенье, 12 декабря, в рамках 14-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде обыграла "Фамаликан" со счетом 4:1.

После матча с аргентинским защитником "орлов" Николасом Отаменди приключилась очень неприятная история.

Как сообщает издание La Nacion, бывший футболист "Манчестер Сити" стал жертвой ограбления четырьмя преступниками в собственном доме. На глазах жены и детей футболиста связали и избили, набросив на шею петлю из ремня. Грабители вынесли множество ценных вещей. Также пострадали жена и сын Отаменди.

О травмах, полученных Отаменди, не сообщается.

Португальская полиция сейчас занимается расследованием этого инцидента и ищет преступников.

Читайте такжеЛига чемпионов: результаты повторной жеребьевки 1/8 финалаВ нынешнем сезоне Николас сыграл 22 матча за "Бенфику" во всех турнирах.

В чемпионате Португалии "Бенфика" идет на третьей позиции с 34 баллами в активе после 14 сыгранных туров.

Напомним, "Бенфика" была соперником киевского "Динамо" в группе Лиги чемпионов. Португальский клуб занял второе место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с амстердамским "Аяксом".

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Автор: Владимир Медяник