В матче "Вероны" и "Наполи" было забито семь голов.

В понедельник, 15 августа, были сыграны заключительные два матча первого тура чемпионата Италии по футболу.

В первом матче игрового дня "Верона" на своем поле принимала "Наполи". Поединок получился очень зрелищным и завершился победой гостей со счетом 5:2.

Голы за неаполитанскую команду в этой встрече забили футболисты Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен, Петр Зелиньски, Станислав Лоботка и Маттео Политано. За "Верону" забитыми мячами отметились нападающие Кевин Ласанья и Тома Анри.

В следующем туре чемпионата Италии "Наполи" сыграет с клубом "Монца", а "Верона" встретится с "Болоньей".

"Верона" - "Наполи" - 2:5

Голы: Лазанья, 29, Анри, 48 - Кварцхелия, 37, Осимхен, 45+3, Зелиньски, 55, Лоботка, 65, Политано, 79

"Верона": Монтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович, Амионе (Рецос, 59), Лазович, Тамез, Онгла (Барак, 67), Илич, Анри (Пикколи, 59), Лазанья (Джурич, 72)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Рахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 83), Лоботка, Зелиньски (Дзербин, 76), Замбо-Ангисса, Кварацхелия (Элмаз, 68), Лосано (Политано, 76), Осимхен (Унас, 83)

Предупреждения: Онгла, Амионе, Осимхен

Обзор матча:

Закрывал программу первого тура Серии А поединок "Ювентуса" против "Сассуоло". Игра завершилась разгромной победой туринцев со счетом 3:0.

Счет в поединке открыл новичок туринской команды Анхель Ди Мария, отличившись дебютным голом в составе "бьянконери". Под конец первого тайма Душан Влахович удвоил преимущество хозяев поля, реализовав пенальти, а в начале второй половины встречи он же установил окончательный результат.

"Ювентус" - "Сассуоло" - 3:0

Голы: Ди Мария 26, Влахович, 43 пен., 51

"Ювентус": Перин, Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро (Де Шильо, 61), Куадрадо (Костич, 61), Маккенни (Соуле, 76), Локателли (Ровелла, 76), Закария, Ди Мария (Миретти, 66), Влахович.

"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр (Толян, 7), Айхан, Феррари, Рожерио, Харруи, Сейде, Фраттези, Матеус Энрике, Торстведт, Кирьякопулос (Пинамонти, 59), Дефрель (Распадори, 46), Берарди.

Предупреждения: Локателли, Торстведт, Феррари, Матеус Энрике.

Обзор матча:

В следующем туре "Ювентус" сыграет против "Сампдории" в гостях. Игра запланирована на 22 августа. "Сассуоло" свой матч 2-го тура Серии А сыграет на своем поле против "Лечче" 20 августа.

Напомним, действующим чемпионом Италии является "Милан".

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