Президент "Динамо" Игорь Суркис вспомнил период работы Сергея Реброва на должности тренера киевского клуба.
Суркис в интервью программе "Бомбардир" признался, что не верил в то, что Ребров справится с тренерской работой в "Динамо". Тем не менее Реброву удалось выиграть два чемпионства, после чего он покинул столичный клуб. Президент "бело-синих" рассказал, что сейчас между ним и Ребровым теплые и хорошие отношения.
"С Ребровым у меня теплые и хорошие отношения. Мы с ним общались недавно в ОАЭ. Это была первая такая теплая встреча с момента его ухода из "Динамо". Мы созванивались, но это первая встреча была. Никаких обид нет у него на меня и у меня на него.
Были какие-то тонкости, но мы их убрали в нашем разговоре. Честно говоря, когда он стал тренером "Динамо", я думал, что он не справится. Но меня убедил мой брат, что нужно довериться. И Ребров выиграл два титула. И у кого – в Луческу. Дальше произошло недопонимание с ним.
Возможно, он мог бы продолжать работать. Но он здесь был в страшном напряжении, потому что понимал, какие ожидания от команды. И мы сейчас с ним поняли, что он правильно сделал, что ушел", – сказал Суркис.
Читайте такжеДинамо не смогло обыграть обидчика Зари в заключительном матче на сборах в Испании (видео)Сергей Ребров: карьера и достижения
- Ребров ранее возглавлял киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
- Он дважды приводил "Динамо" к победам в чемпионате Украины и Кубке Украины, а также выиграл один Суперкубок страны. Под руководством Реброва в сезоне 2015-2016 "Динамо" впервые со времен Валерия Лобановского вышло в плей-офф Лиги чемпионов.
- "Аль-Ахли" Ребров привел к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии, после чего покинул команду.
- С "Ференцварошем" за три сезона украинский тренер трижды выиграл чемпионат Венгрии, а в сезоне 2020-2021 впервые за 25 лет вывел венгерский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.
- В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе тренером десятилетия. Кроме того, его назвали лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.
- Летом 2021 года Ребров был максимально близким к тому, чтобы возглавить сборную Украины, но он не смог договориться о расторжении контракта с "Аль-Айн".