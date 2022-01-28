Игорь Суркис не верил в успех Сергея Реброва в киевском "Динамо".

Президент "Динамо" Игорь Суркис вспомнил период работы Сергея Реброва на должности тренера киевского клуба.

Суркис в интервью программе "Бомбардир" признался, что не верил в то, что Ребров справится с тренерской работой в "Динамо". Тем не менее Реброву удалось выиграть два чемпионства, после чего он покинул столичный клуб. Президент "бело-синих" рассказал, что сейчас между ним и Ребровым теплые и хорошие отношения.

"С Ребровым у меня теплые и хорошие отношения. Мы с ним общались недавно в ОАЭ. Это была первая такая теплая встреча с момента его ухода из "Динамо". Мы созванивались, но это первая встреча была. Никаких обид нет у него на меня и у меня на него.

Были какие-то тонкости, но мы их убрали в нашем разговоре. Честно говоря, когда он стал тренером "Динамо", я думал, что он не справится. Но меня убедил мой брат, что нужно довериться. И Ребров выиграл два титула. И у кого – в Луческу. Дальше произошло недопонимание с ним.

Возможно, он мог бы продолжать работать. Но он здесь был в страшном напряжении, потому что понимал, какие ожидания от команды. И мы сейчас с ним поняли, что он правильно сделал, что ушел", – сказал Суркис.

Читайте также Динамо не смогло обыграть обидчика Зари в заключительном матче на сборах в Испании (видео) Сергей Ребров: карьера и достижения