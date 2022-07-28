В деле о коррупции замешаны также два бывших президента "Барселоны".

Звездный нападающий сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар может оказаться за решеткой. Футболист обвиняется в коррупции.

Как сообщает издание El Pais, судебный процесс против 30-летнего бразильца и еще пятерых человек должен начаться 17 октября в Барселоне. Всего планируется 7 заседаний по этому делу до 31 октября, Неймар даст устные показания.

Источник отмечает, что обвинение просит для Неймара два года тюрьмы.

Помимо бразильского нападающего, судебные иски поданы против двух бывших президентов "Барселоны" - Сандро Роселя и Хосепа Бартомеу.

Судебный иск подала бразильская компания DIS, которая владела 40% прав на Неймара до того, как он перешел из "Сантоса" в "Барселону". Компания требует 150 миллионов евро компенсации, так как считает, что стала жертвой обмана, придуманного "Барселоной", а также Неймаром и его ближайшим окружением.

По мнению DIS и прокуратуры, в 2011 году Неймар и его отец подписали два фиктивных контракта с "Барселоной".

Прокуратура требует для Неймара два года тюрьмы и штраф в размере десяти миллионов евро. DIS настаивают на более суровом наказании - 5 лет тюрьмы и 5 лет запрета играть в футбол. Что касается родителей Неймара, то прокуратура просит два года тюрьмы для отца футболиста и один для матери. Требования DIS - 5 лет каждому.

Роселю грозит 5 лет тюрьмы, хотя DIS просит 8. Прокуратура считает, что доказательств вины Бартомеу нет, однако компания требует и ему 8 лет заключения. От "Барселоны" прокуратура требует уплатить 8,4 миллиона евро.

Напомним, Неймар перешел из бразильского "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. Каталонский гранд заплатил за трансфер форварда 50 миллионов евро.

За "Барселону" Неймар сыграл 186 матчей, в которых забил 105 голов и отдал 76 результативных передач. После чего перебрался в ПСЖ, в составе которого выступает сейчас.

Неймар: карьера в ПСЖ

Неймар является самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году он перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.

В 2021 году Неймар продлил контракт с ПСЖ до конца сезона-2024/2025. За время своего пребывания в клубе он сыграл менее 50% возможного игрового времени.

Форвард четыре раза выиграл с ПСЖ чемпионат Франции и трижды Кубок Франции, два раза - Суперкубок Франции и один раз - Кубок французской лиги. В сезоне 2019-2020 Неймар и парижане дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили "Баварии".

В сезоне-2021/2022 футболист провел 28 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач. Суммарно за ПСЖ Неймар сыграл 144 матча, в которых забил 100 голов и отдал 60 голевых передач.

В составе сборной Бразилии Неймар сыграл 119 матчей и забил 74 гола.

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