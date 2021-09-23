Тренер не стал проходить по "коридору" вместе с игроками "Динамо".

Главный тренер "Динамо" Киев Мирча Луческу проигнорировал коридор почета, созданный футболистами "Шахтера" во время церемонии награждения после матча за Суперкубок Украины.

Все футболисты "Динамо" прошли через этот коридор перед тем, как получить свои медали.

Однако Луческу остался стоять в стороне, за пределами поля. Когда он увидел, что медали получили все футболисты, то пошел сразу к пьедесталу.

Напомним, что Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004 по 2016 годы.

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"Шахтер" - "Динамо": итоги матча за Суперкубок Украины-2021

"Шахтер" добыл свой 9-й Суперкубок Украины в истории. На счету киевлян тоже 9 побед в этом турнире.

"Шахтер" выиграл Суперкубок впервые за четыре года.

"Горняки" выиграли свой 36-й трофей за время независимости Украины. У "Динамо" - 38.

42-летний наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби выиграл свой первый трофей в тренерской карьере.

Автор: Антон Дударь