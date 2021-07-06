"Динамо" и "Шахтер" поспорят за трофей 22 сентября.

Матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" не состоится 24 июля, как сообщалось ранее.

УПЛ удовлетворила просьбу киевлян перенести игру. Сторона "Шахтера" тоже поддержала эту инициативу. Новая дата встречи - 22 сентября 2021 года.

Об этом сказано в соответствующем заявлении на официальном сайте УПЛ.

Такое решение было принято, чтобы уберечь футболистов от чрезмерных нагрузок, ведь те, кто играл на Евро-2020 будут иметь мало времени на восстановление.

Дуэль грандов отечественного футбола состоится на НСК "Олимпийский". Все билеты купленные ранее остаются действительными. Напомним, УПЛ стартует 25 июля.

Суперкубок Украины-2021: цифры и факты

"Динамо" сыграет в матче как чемпион Украины и обладатель Кубка страны. "Шахтер" поборется за трофей на правах серебряного призера УПЛ.

"Динамо" является действующим обладателем трофея и выигрывало его три раза подряд.

Всего на счету киевлян 9 побед в матчах за Суперкубок при 5 поражениях, тогда как у "Шахтера" - 8 побед и 8 поражений.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу 8 раз выигрывал Суперкубок и является рекордсменом по этому показателю среди тренеров.

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Автор: Артем Будрин