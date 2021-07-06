Матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" не состоится 24 июля, как сообщалось ранее.
УПЛ удовлетворила просьбу киевлян перенести игру. Сторона "Шахтера" тоже поддержала эту инициативу. Новая дата встречи - 22 сентября 2021 года.
Об этом сказано в соответствующем заявлении на официальном сайте УПЛ.
Такое решение было принято, чтобы уберечь футболистов от чрезмерных нагрузок, ведь те, кто играл на Евро-2020 будут иметь мало времени на восстановление.
Дуэль грандов отечественного футбола состоится на НСК "Олимпийский". Все билеты купленные ранее остаются действительными. Напомним, УПЛ стартует 25 июля.
Суперкубок Украины-2021: цифры и факты
- "Динамо" сыграет в матче как чемпион Украины и обладатель Кубка страны. "Шахтер" поборется за трофей на правах серебряного призера УПЛ.
- "Динамо" является действующим обладателем трофея и выигрывало его три раза подряд.
- Всего на счету киевлян 9 побед в матчах за Суперкубок при 5 поражениях, тогда как у "Шахтера" - 8 побед и 8 поражений.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу 8 раз выигрывал Суперкубок и является рекордсменом по этому показателю среди тренеров.
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