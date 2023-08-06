Лондонская команда в драматическом стиле выиграла трофей.

6 августа состоялся матч за Суперкубок Англии-2023, где действующий чемпион "Манчестер Сити" уступил вице-чемпиону "Арсеналу".

Счет открыл на 77-й минуте Коул Палмер, забив с передачи Кевина Де Брюйне в ворота Аарона Ремсдейла. Но "Арсенал" спасся удивительным образом - на 90+11-й минуте забил гол Леандро Троссард.

В серии пенальти Родри и Де Брюйне не забили свои удары, Бернарду Силва лишь смог реализовать "одиннадцатиметровый". Игроки "Арсенала" не промахнулись - Эдегор, Виейра, Сака и Троссард попали в сетку ворот "горожан".

Суперкубок Англии, финал

Манчестер Сити - Арсенал - 1:1 (1:4 - пен.)

Голы: Палмер, 77 - Троссард, 90+11

Манчестер Сити: Ортега - Аканджи, Диаш, Стоунз, Уокер - Ковачич (де Брюйне, 64), Родри - Грилиш (Фоден, 57), Альварес, Б. Силва - Холанд (Палмер, 63)

Арсенал: Рамсдейл - Тимбер (Тирни, 75), Габриэль, Салиба, Б. Уайт - Парти, Райс (Нкетиа, 80), Эдегор - Мартинелли (Троссард, 75), Гаверц (Виейра, 87), Сака

Добавим, что 11 сентября "Ман Сити" сыграет в первом туре АПЛ против "Бернли", а "канониры" на следующий день будут принимать дома "Ноттингем Форест".

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