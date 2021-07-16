Джереми Линч поразил публику / фото instagram.jeremylynchofficial
Английский футболист-любитель Джереми Линч, который также является блоггером, продемонстрировал безумный трюк. Ему удалось попасть в "девятки" двумя мячами одновременно.
Для Джереми эта задача была со звездочкой, ведь он разместил два мешка по углам ворот. Впрочем, он оба мяча развел по сторонам и те достигли цели.
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