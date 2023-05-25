"Атлетико" опустился на третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

В среду, 24 мая, состоялся поединок 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Эспаньол" принимал на своем поле мадридский "Атлетико".

Игра проходила на стадионе "Корнелья-Эль Прат" в Барселоне и завершился вничью со счетом 3:3.

"Эспаньол", который ведет борьбу за выживание в Ла Лиге, совершили феноменальный камбэк в этом матче. "Попугаи" проигрывали в три мяча, однако сумели собраться и уйти от поражения.

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В первой половине встречи "матрасники" дважды поразила ворота соперника усилиями Сауля и Антуана Гризманна, а сразу после перерыва Янник Феррейра Карраско отправил третий мяч в ворота хозяев поля.

Тем не менее, футболистам "Эспаньола" хватило всего 15 минут, чтобы вырвать ничью. На 64-й минуте поединка Сезар Монтес отыграл один мяч, затем Хоселу на 76-й минуте реализовал пенальти, а на 79-й минуте Винисиус Соуза установил фиальный счет на табло.

"Эспаньол" - "Атлетико" - 3:3

Голы: Монтес, 64, Хоселу, 76 (пен.), Винисиус Соуза, 79 - Сауль, 21, Гризманн, 44, Карраско, 46

"Эспаньол": Пачеко, Хиль (Видаль, 55), Монтес, Калеро (Винисиус Соуза, 46), Кабрера, Оливан (Педроса, 78), Пуадо (Брейтуэйт, 78), Дардер, Денис Суарес (Эспозито, 56), Хоселу, Меламед

"Атлетико": Грбич, Молина, Витсель, Хименес, Эрмосо, Карраско (Регилон, 88), де Пауль (Барриос, 77), Коке (Кондогбья, 88), Сауль, Гризманн, Корреа (Мартин, 78)

Предупреждения: Видаль, 66, Винисиус Соуза, 80 - Грбич, 75, Мартин, 89

Обзор матча:

После 36-го тура "Атлетико" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, набрав 73 очка. "Эспаньол" с 35 баллами пребывает в зоне вылета, расположившись на 19-й строчке.

В следующем туре "Атлетико" сыграет против "Сосьедада" (28 мая), а "Эспаньол" померяется силами с "Валенсией". Оба матча пройдут 28 мая.

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