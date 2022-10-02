Александр Зинченко помог "Арсеналу" обыграть "Тоттенхэм" в лондонском дерби.

В субботу, 1 октября, были семь матчей в рамках 9-го тура чемпионата Англии по футболу.

Центральным матчем игрового дня стало лондонское дерби, в котором "Арсенал" украинца Александра Зинченко разбил "Тоттенхэм". Игра завершилась со счетом 3:1.

В составе "канониров" голами отличились Парти, Жезус и Джака. За "шпор" забитым голом отличился Харри Кейн.

Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе. Он отыграл 73 минуты, после чего был заменен на Кирана Тирни.

"Арсенал" - "Тоттенхэм" - 3:1

Голы: Парти, 20, Жезус, 49, Джака, 67 - Кейн, 31 (пен.)

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт (Томиясу, 89), Салиба, Габриэль, Зинченко (Тирни, 73), Парти (Локонга, 73), Джака, Сака, Эдегор (Виейра, 80), Мартинелли, Жезус (Нкетиа, 80)

"Тоттенхэм": Льорис, Ромеро, Дайер, Лангле (Санчес, 71), Эмерсон Роял, Хойбьерг (Скипп, 75), Бентанкур, Перишич (Биссума, 71), Ришарлисон (Сессеньон, 71), Кейн, Сон (Доэрти, 72)

Предупреждения: Салиба, Мартинелли - Дайер

Удаление: Эмерсон Роял (прямая красная)

Обзор матча:

Наиболее ярким матчем этого игрового дня стало противостояние "Брайтона", который накануне возглавил экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, и "Ливерпуля".

Дебют итальянского специалиста на посту наставника "чаек" выдался феерическим. "Брайтон" в гостях сыграл вничью с "Ливерпулем" со счетом 3:3.

Первыми отметиться сумели гости. Вингер Леандро Троссард на 4-й минуте открыл счет голам, а на 18-й бельгиец сумел удвоить преимущество своей команды.

"Ливерпуль" данный расклад событий не устраивал, из-за чего клубу необходимо было срочно отыгрываться. Сначала дублем отметился Фирмино, а после Уэбстер срезал мяч в собственные ворота.

К 63-й минуте "Ливерпуль" повел в счете, поставив в затруднительное положение "Брайтон". Но, Троссард вновь спас клуб забитым голом, тем самым записав на свой счет хет-трик, и подарив ничью.

"Ливерпуль" - "Брайтон" - 3:3

Голы: Фирмино, 33, 54, Уэбстер, 63 автогол - Троссард, 4, 18, 83

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас (Милнер, 59), Хендерсон (Эллиотт, 59), Тиаго Алькантара, Фабиньо, Карвалью (Диас, 46), Нуньес, Фирмино (Диогу Жота, 75), Салах

"Брайтон": Санчес, Данк, Уэбстер, Велтман, Эступиньян (Лаллана, 76), Лэмпти, Марч, Гросс (Митома, 65), Мак Аллистер, Кайседо, Уэлбек, Троссард

Обзор матча:

Победу в 9-м туре праздновал и "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко. "Ириски" на выезде обыграли "Саутгемптон".

Первый тайм прошел без голов, но вот старт второго подарил зрителям сразу три. Сначала Джо Арибо позволил хозяевам поля выйти вперед, после чего новичок "Эвертона" Конор Коуди сравнял счет. А всего через две минуты Дуайт МакНил подарил лидерство уже своей команде.

После этого подопечные Фрэнка Лэмпарда полностью отдали инициативу "святым", которые все оставшееся время штурмовали ворота Джордана Пикфорда. Но у них ничего не вышло и команда Виталия Миколенко, который провел на поле все 90 минут, одержала тяжелую победу.

"Саутгемптон" - "Эвертон" - 1:2

Голы: Арибо, 49 - Коуди, 52, МакНил, 54

"Саутгемптон": Базуну, Уокер-Питерс, Белла-Кочап, Чалета-Цар, Лариос (Перро, 60), Уорд-Прауз, Мэйтленд-Найлз (Эдози, 67), С. Армстронг (Эльюнусси, 89), Арибо, Мара (А. Армстронг, 60), Адамс

"Эвертон": Пикфорд, Коулмен, Коуди, Тарковски, Миколенко, Онана (Дэвис, 74), Гуйе, Ивоби, МакНил (Гордон, 74), Мопе (Рондон, 89), Грэй (Дукуре, 90+1)

Предупреждения: Мэйтленд-Найлз, А. Армстронг - Гуйе

Обзор матча:

Отметим также волевую победу "Челси" в 9-м туре АПЛ над "Кристал Пэлас".

На 7-й минуте форвард хозяев Эдуард отметился голом и уже через пару мгновений он также смог получить и желтую карточку. "Челси" ответил на пропущенный мяч голом Обмеянга. Габонец забил свой дебютный гол за лондонцев на 38-й минуте.

Вырвать победу гости смогли под занавес встречи. Экс-футболист "Кристал Пэлас" Галлахер забил в ворота бывшей команды, тем самым принеся важные три очка своему клубу.

"Кристал Пэлас" - "Челси" - 1:2

Голы: Эдуар, 7 - Обамеянг, 38, Галлахер, 90

"Кристал Пелас": Гуайта, Клайн (Томкинс, 44), Уорд, Гуэхи, Митчелл, Олисе, Дукуре (Хьюз, 84), Эзе (Шлупп, 74), Айю, Эдуар (Матета, 83), Заха

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Фофана, Силва, Чилвелл, Стерлинг, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 56), Маунт (Пулишич, 84), Хавертц (Галлахер, 76), Обамеянг (Броя, 75)

Предупреждение: Эдуар, Маунт – Силва, Ковачич

Обзор матча:

Среди других матчей игрового дня также отметим разгромную победу "Ньюкасла" в гостях против "Фулхэма" и домашнюю победу "Вест Хэма" над "Вулверхэмптоном".

"Фулхэм" - "Ньюкасл" - 1:4

Голы: Рид, 88 - Уилсон, 11, Альмирон, 33, 57, Лонгстафф, 43

"Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" - 2:0

Голы: Скамакка, 29, Боуэн, 54

"Борнмут" - "Брентфорд" - 0:0

АПЛ: положение команд в турнирной таблице

После девяти сыгранных туров в активе "Арсенала" 21 набранное очко и "канониры" единолично возглавляют турнирную таблицу АПЛ. У "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" по 17 набранных баллов. "Брайтон" замыкает четверку с 14 очками.

"Эвертон" Виталия Миколенко идет на 11-й позиции с 10 заработанными баллами. "Ливерпуль" провалил старт сезона и занимает 9-е место, набрав за 9 туров всего 10 баллов.

В зоне вылета идут "Вулверхэмптон" (18-е место, 6 очков), "Ноттингем" (19-е место, 4 очка), "Лестер" (20-е место, 1 балл).

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