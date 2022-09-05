В УАФ планировали провести отчетно-избирательный XXV Конгресс во второй половине сентября.

Печерский районный суд города Киева принял решение, согласно которому УАФ запрещаются действия по подготовке, проведению и рассмотрению на отчетно-избирательном XXV Конгрессе УАФ вопросов повестки дня в части избрания Президента УАФ, избрания первых вицепрезидентов, вицепрезидентов, членов Исполнительного комитета и аудиторского органа УАФ.

XXV Конгресс УАФ должен был состояться 7 марта 2022 года в Днепре, но из-за полномасштабного вторжения рф он был бессрочно перенесен. По информации ресурса Бомбардир, в УАФ планировали провести отчетно-выборный Конгресс во второй половине сентября. На нем должны были проголосовать за единого кандидата на пост президента УАФ – действующего главы Андрея Павелко.

Глава УАФ (руководит украинским футболом с 2015 года) до июля 2022 года выглядел безальтернативным кандидатом. Однако в июле, согласно информации журналиста Михаила Спиваковского, стало известно, что появился еще один желающий побороться за кресло президента. Этим кандидатом, который бы получил немалую поддержку, должен был стать Андрей Шевченко:

Видео дня

"По моей информации, Шевченко хочет! [возглавить УАФ - прим. ред.] Шевченко очень хочет! В кулуарах УАФ об этом знают. Я был немного удивлен, но, может, Андрей Николаевич Шевченко решил, что тренерская стезя – это, ну, не его в итоге. И это [должность президента УАФ – прим. ред.] очень статусная должность. К тому же, у Андрея Миколайвоича есть, я бы сказал, "замороженный конфликт" с Андреем Васильевичем Павелко", – сказал Михаил Спиваковский.

Таким образом, постановление Печерского районного суда дает шанс Шевченко или другим желающим кандидатам вступить в демократическую борьбу за кресло Президента УАФ с до недавнего времени безальтернативным кандидатом в лице Павелко. Для действующего руководителя Украинской ассоциации футбола вопрос скорейшего переизбрания является очень важным. Ведь, как сообщает ТаТоТаке, Андрею Павелко необходимо переизбраться на должность до декабря 2022 года, чтобы остаться членом исполнительного комитета УЕФА.

Похоже, украинский футбол стоит на пороге больших и качественных изменений.