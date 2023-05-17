Суд дополнительно запретил Павелко общаться с определенным кругом лиц.

Печерский суд продлил меру пресечения президенту УАФ Андрею Павелко (и его верному помощнику Юрию Записоцкому) в деле о пропаже миллиона евро на сделке со строительством завода искусственных покрытий для футбольных полей до 10 июля 2023 года. Подозреваемым запрещено покидать пределы Киева и Киевской области.

Недавно в этом же суде были продлены сроки следствия по делу о хищении средств на строительстве завода по искусственным футбольным полям, в котором главными подозреваемыми являются Павелко и генеральный секретарь УАФ Записоцкий, до 23-го ноября 2023-го года. Суд дополнительно запретил Павелко общаться с определенным кругом лиц.

Напомним, по этому же делу обоим функционерам Украинской ассоциации футбола Печерский суд избрал меру пресечения в виде ареста или залога в размере 9,88 млн грн еще в ноябре 2022-го года. Тогда за обоих внесли залог ООО УАФ Маркетинг (а это 19 миллионов 760 тысяч гривен, которые должны были пойти на развитие футбола в Украине!).

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