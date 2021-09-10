Бенжамен Менди обвиняется в изнасилованиях.

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди предстал перед судом - его обвиняют в изнасилованиях. До 24 января 2022 года 27-летний француз будет находиться под стражей пока идет следствие.

Об этом сообщает BBC.

Менди подозревается в четырех эпизодах изнасилования и одном эпизоде насилия на почве секса в отношении трех женщин за период с октября 2020 года по август 2021 года.

15 ноября будет проведено еще одно слушание суда. А 24 января 2022 года ожидается окончательный приговор.

Менди пополнил состав "Ман Сити" летом 2017 года. "Горожане" заплатили "Монако" за скандального француза 57,5 миллиона евро. Бенжамен имеет такое же амплуа, что и 24-летний украинский футболист Александр Зинченко. В клубе они являются конкурентами за место в стартовом составе.

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Автор: Артем Будрин