Трофей Клубного чемпионата мира / фото REUTERS
Клубный чемпионат мира по футболу перенесен с декабря 2021 года на начало следующего года.
Как сообщил в Twitter журналист Роб Харрис, турнир пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах.
Точные даты турнира будут озвучены позже.
Изначально, ЧМ среди клубов должна была принимать Япония, однако власти страны отказались от проведения турнира из-за ситуации с коронавирусом.
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На данный момент известно, что победитель Лиги чемпионов "Челси" подтвердил свое участие в турнире.
Клубный чемпионат мира: что нужно знать
- Чемпионат мира среди клубов будет проводиться в 18-й раз.
- В нем примут участие семь клубов. Далее турнир планируют расширить до 24 участников.
- В прошлом году победителем Клубного ЧМ стала "Бавария".