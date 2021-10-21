Турнир был перенесен на начало следующего года.

Клубный чемпионат мира по футболу перенесен с декабря 2021 года на начало следующего года.

Как сообщил в Twitter журналист Роб Харрис, турнир пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Точные даты турнира будут озвучены позже.

Изначально, ЧМ среди клубов должна была принимать Япония, однако власти страны отказались от проведения турнира из-за ситуации с коронавирусом.

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На данный момент известно, что победитель Лиги чемпионов "Челси" подтвердил свое участие в турнире.

Клубный чемпионат мира: что нужно знать

Чемпионат мира среди клубов будет проводиться в 18-й раз.

В нем примут участие семь клубов. Далее турнир планируют расширить до 24 участников.

В прошлом году победителем Клубного ЧМ стала "Бавария".

Автор: Антон Дударь