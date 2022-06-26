Известный украинский специалист Сергей Ребров продолжит свою работу на посту главного тренера "Аль-Айна".
Клуб из ОАЭ официально объявил о продлении контракта с украинским наставником.
Новое соглашение Реброва с "Аль-Айном" рассчитано до лета 2023 года.
Напомним, Ребров возглавил "Аль-Айн" летом 2021 года.
Под руководством украинского специалиста "Аль-Айн" выиграл чемпионат ОАЭ, опередив ближайшего преследователя на десять очков. Также команда Реброва стала победителем Кубка лиги ОАЭ.
Ранее УНИАН сообщал, что Ребров хочет пригласить в "Аль-Айн" полузащитника киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Сергея Сидорчука.
Сергей Ребров: тренерская карьера и достижения
- Ребров возглавил "Аль-Айн" в июне 2021 года. Ранее он тренировал киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
- Он дважды приводил "Динамо" к победам в чемпионате Украины и Кубке Украины, а также выиграл один Суперкубок страны. Под руководством Реброва в сезоне 2015-2016 "Динамо" впервые со времен Валерия Лобановского вышло в плей-офф Лиги чемпионов.
- "Аль-Ахли" Ребров привел к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии, после чего покинул команду.
- С "Ференцварошем" за три сезона украинский тренер трижды выиграл чемпионат Венгрии, а в сезоне 2020-2021 впервые за 25 лет вывел венгерский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.
- В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе лучшим тренером десятилетия. Кроме того, его назвали лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.
- Летом 2021 года Ребров был максимально близок к тому, чтобы возглавить сборную Украины, но не смог договориться о расторжении контракта с "Аль-Айном".
- Под руководством Сергея Реброва "Аль-Айн" завоевал Кубок лиги ОАЭ и стал чемпионом страны.