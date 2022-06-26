Украинский тренер продолжит свою карьеру в ОАЭ.

Известный украинский специалист Сергей Ребров продолжит свою работу на посту главного тренера "Аль-Айна".

Клуб из ОАЭ официально объявил о продлении контракта с украинским наставником.

Новое соглашение Реброва с "Аль-Айном" рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, Ребров возглавил "Аль-Айн" летом 2021 года.

Под руководством украинского специалиста "Аль-Айн" выиграл чемпионат ОАЭ, опередив ближайшего преследователя на десять очков. Также команда Реброва стала победителем Кубка лиги ОАЭ.

Ранее УНИАН сообщал, что Ребров хочет пригласить в "Аль-Айн" полузащитника киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Сергея Сидорчука.

Сергей Ребров: тренерская карьера и достижения