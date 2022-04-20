Руслан Малиновский травмировал колено в матче против "Вероны" в Серии А.

В понедельник, 18 апреля, в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу "Аталанта" играла против "Вероны". В конце первого тайма этого поединка Руслан Малиновский травмировал колено и был заменен.

Как сообщает "Футбол NEWS", повреждение украинского полузащитника, скорее всего, оказалось несерьезным и 28-летний футболист сможет сыграть за сборную Украины в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

В среду, 20 апреля, Малиновский должен провести консультацию с врачами на базе итальянского клуба. Футболисту уже зашили рассечение - на восстановление ему, вероятно, понадобится несколько дней. Точный диагноз и официальные сроки возвращения на поле будут объявлены позже.

Напомним, "Аталанта" проиграла "Вероне" на своем поле со счетом 1:2. После 32-х сыгранных матчей в активе команды из Бергамо 51 набранный балл и 8-я позиция в турнирной таблице Серии А. "Верона" с 48 очками идет на 9-й строчке.

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